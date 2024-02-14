14 февраля 2024, 14:20
Стоматолог Автандилян: регулярная профгигиена поможет сэкономить на лечении зубов
Регулярное проведение профессиональной гигиены полости рта сохранит здоровье зубов и поможет в будущем избежать дополнительных трат при лечении. Об этом сообщила врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, во время процедуры врач удаляет пигментированный налет, зубной камень и другие отложения, которые могут спровоцировать кариес и болезни десен.
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Кроме того, сэкономить на лечении зубов поможет самостоятельная гигиена в течение дня. Для этого следует пользоваться флоссом, дентальными ершиками, ирригатором и ополаскивателем, отметила врач.
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