Здоровье 25 июля 2023, 20:28 Стоматолог Автандилян рассказала, когда можно удалять зубы мудрости Стоматолог Автандилян посоветовала ударять зубы мудрости перед установкой брекетов

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Зубы мудрости могут доставлять множество неудобств. Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каком случае их необходимо удалять. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам медика, удалять зубы мудрости необходимо обязательно в том случае, если они растут неправильно или располагаются в неподходящем месте. Кроме того, лучше избавиться от них перед установкой брекетов. В противном случае они могут вырасти и сместить весь ряд.

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«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — рассказала врач.