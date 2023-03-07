Здоровье 07 марта 2023, 13:13 Стоматолог Автандилян рассказала, чем может быть вызвана желтизна зубов

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Появление желтизны на зубах чаще всего вызвано пагубными привычками и неправильным уходом за полостью рта. Об этом рассказала врач-стоматолог, основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, курение является одной из основных причин изменения цвета зубов. Также на их внешнее состояние влияют газированные напитки, вино, чай и кофе.

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Для снижения красящего эффекта такой жидкости стоматолог посоветовала использовать трубочку и жевательную резинку без сахара.

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