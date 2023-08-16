Здоровье 16 августа 2023, 23:25 Стоматолог Автандилян: отказ от чистки зубов перед сном может привести к запаху

Читать 360tv в

Отказ от чистки зубов перед сном может привести к кариесу, галиотозу, зубному камню и проблемам с деснами. Такой информацией поделилась врач-стоматолог и основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян, сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что чистка зубов перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом во рту. Именно продукты их жизнедеятельности ослабляют и разрушают зубную эмаль. Стоматолог отметила, что очень важно удалять налет с зубов, так как он трансформируется в зубной камень.

Реклама

Автандилян пояснила, что частички пищи, которые остаются в ротовой полости, служат средой для размножения бактерий.

«Те, в свою очередь, активно размножаются в ротовой полости в течение длительного времени, а именно — всю ночь, выделяя агрессивные кислоты и химические вещества, вызывающие неприятный запах», — объяснила она.