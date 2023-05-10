Здоровье 10 мая 2023, 13:42 Стоматолог Автандилян назвала курение одной из самых распространенных вредных привычек для здоровья зубов

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Курение является одной из главных вредных привычек, которая оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен. Об этом рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, табак приводит к ослаблению эмали и изменению цвета зубов. Также вредной для здоровья ротовой полости является привычка есть между основными приемами пищи, после перекусов частицы еды застревают в зубах и вызывают активное размножение бактерий.

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Кроме того, врач посоветовала отказаться от употребления карамельных конфет и не запивать горячие блюда холодными напитками.