Стоматолог Антипенко: яблоки могут навредить зубам

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что большое количество яблок может быть вредно для зубов. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным НСН, в яблоках содержится много кислоты, которая разрушает эмаль.Сразу после съеденного яблока не стоит чистить зубы. Зубная паста также негативно влияет на уже ослабленную кислотой эмаль. Лучше прополоскать рот водой.

Антипенко уточнил, что кислота содержится также в лимонах, апельсинах и мандаринах, поэтому их не стоит съедать слишком много.