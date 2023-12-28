Здоровье 28 декабря 2023, 14:26 Стоматолог Альбова: поцелуи укрепляют здоровье полости рта

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Поцелуи помогают укрепить здоровье полости рта и защищают от множества микробов. Об этом сообщила стоматолог, пародонтолог Ольга Альбова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, во время поцелуя выделение слюны увеличивается в два раза. Сама слюна богата соединениями кальция и фосфора, которые снижают риск развития кариеса. Также она нейтрализует кислоты и помогает снизить количество налета на зубах, сообщил сайт kp.ru.

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«Многие боятся заразиться кариесом во время поцелуев. Эти страхи напрасны. Главное — тщательно чистить зубы», — отметила стоматолог.