Стоматолог Акопян заявил, что виниры спасают от кариеса

Главный врач «Центра Эстетической Медицины ДИНАСТИЯ» Армен Акопян заявил, что виниры — специальные накладки из керамики, способны полностью изменить цвет, форму и даже спасти зубы от кариеса. Об этом он сообщил изданию Pravda.Ru.

По словам медика, виниры достаточно плотно прилегают к поверхности зуба, поэтому проникновение еды в отверстия невозможно.

«Существует заблуждение, что в отверстиях между винирами и зубами скапливаются остатки еды, создавая тем самым благоприятную возможность для развития патогенной флоры и вызывая неприятный запах изо рта. Но это не так. Одним из основных условий качества виниров как раз является плотное и герметичное их прилегание к поверхности зуба. А используемые материалы (фарфор и керамика) никогда не дают усадки. Если и остается какое-то пространство, то оно требуется исключительно для того, чтобы зафиксировать виниры на зубах специальным цементом», — сказал Акопян.

Врач заметил, что виниры к тому же выполняют защитную функцию, оберегая зубы от кариеса.

«Если кто-то думает, что виниры — это вредно, то это очередная ошибка. Они изготавливаются из экологичных материалов, не приносящих полости рта никакого вреда. От накладки зубы не страдают, так как нерв не задевается, поэтому зуб остается живым. Более того, виниры выполняют функцию защиты, предохраняя зубы от кариеса», — резюмировал стоматолог.