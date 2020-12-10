Столичным ТЦ рекомендовали усилить COVID-контроль на Новый год

«Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей», — сказал Немерюк.

Главная задача ограничить распространение коронавируса, считают столичные власти. Для этого нужно выделить дополнительные силы для регуляции потока людей. Чтобы они не скапливались на кассах и в торговых залах.

Чтобы мотивировать москвичей приходить в ТЦ по утрам, департамент торговли и услуг предложил им предусмотреть различные акции именно в утренние часы.

Сейчас сфера услуг в Москве работает бесперебойно, никаких дополнительных проблем не ожидается, сообщил Немерюк.