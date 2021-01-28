Столичные машины скорой помощи оснастили экспресс-анализаторами крови

Она отметила, что благодаря этим приборам для быстрой проверки биохимии крови можно проводить сбор и анализ биоматериала в кратчайшие сроки. Теперь у врачей будет больше шансов спасти жизнь пациента в тяжелом состоянии.

В целом 70 таких анализаторов закупили для городских скорых. В будущем Минздрав Москвы собирается объединить все анализаторы в одну сеть. Данные с приборов можно будет отправлять в общую базу для консультации с другим и медиками.

Уточняется, что правительство столицы планирует заменить всю старую медтехнику на цифровую до 2023 года.