Столичные машины скорой помощи оснастили экспресс-анализаторами крови
Машины скорой помощи оснастили экспресс-анализаторами крови в Москве. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА ФАН.
Она отметила, что благодаря этим приборам для быстрой проверки биохимии крови можно проводить сбор и анализ биоматериала в кратчайшие сроки. Теперь у врачей будет больше шансов спасти жизнь пациента в тяжелом состоянии.
В целом 70 таких анализаторов закупили для городских скорых. В будущем Минздрав Москвы собирается объединить все анализаторы в одну сеть. Данные с приборов можно будет отправлять в общую базу для консультации с другим и медиками.
Уточняется, что правительство столицы планирует заменить всю старую медтехнику на цифровую до 2023 года.