Здоровье 02 марта 2023, 23:22 Столетняя британка Маргарет Вудс поделилась секретом своего долголетия Столетняя британка Маргарет Вудс заявила, что секрет ее долголетия кроется в активности

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Жительнице Британии Маргарет Вудс исполнилось 100 лет. С юбилеем женщину поздравил даже король Карл III. В беседе с журналистами женщина поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщило радио «КП» со ссылкой на Derbyshire Times.

По словам женщины, большую часть жизни она занималась активной работой. Вышла на пенсию долгожительница лишь в 80-летнем возрасте. Она подчеркнула, что женщинам стоит больше времени проводить в движении, а также испытывать больше положительных эмоций, написала «СвободнаяПресса».