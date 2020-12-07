Медики объяснили, стоит ли пить спиртное после вакцинации от COVID-19

«Почему здесь именно 42 дня нельзя пить алкоголь, сложно предположить, и где они найдут столько людей, которые не будут пить, я не знаю», — признался научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

В свою очередь врач-иммунолог Владислав Жемчугов заметил, что у вакцины есть два компонента. После каждой инъекции на формирование иммунитета закладывается 21 день.

«Алкоголь — это нагрузка на печень. Этиловый спирт перерабатывается в печени в метиловый, и потом там образуются молекулы, которые очень токсичны. А на печень еще и будет воздействовать вакцина. <…> Я советую не пить и не рисковать», — добавил собеседник издания.