Стоит ли переболевшим COVID-19 прививаться от коронавируса? Объяснил врач

«Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, можно не торопиться с прививкой, но если такие граждане обращаются, мы, в зависимости от давности перенесенного заболевания, рекомендуем исследовать титр антител, и по результату врач примет решение», — отметил специалист.

Он пояснил, что появившиеся в результате болезни антитела постепенно сходят на нет, а вакцина дает долговременный иммунитет. По его словам, в первую очередь рекомендуется прививаться людям старше 55 лет, а также пациентам с ожирением, тяжелой ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

«У данных категории людей COVID-инфекция протекает более тяжело и больше риск осложнений, в том числе и летального исхода», — добавил Павловских.