Стирка на экорежиме оказалась опасной для здоровья

Экономичный режим в стиральных машинах может быть опасен для здоровья. Ученые выяснили, что при такой стирке не уничтожаются опасные бактерии.

Как сообщило издание MedicalXpress, ученые провели исследование после того, как сотрудники одной из больниц Бонна пожаловались на продолжительную эпидемию в медицинском учреждении. Обычно больницы используют специальные стиральные машины, которые позволяют дезинфицировать белье, но в этой стояла самая обычная.

Крошечный порез убивает тысячу человек ежегодно. Что такое некротический фасциит? Подробнее

Выяснилось, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях стиральной машины скопилось множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии. Эти бактерии не могут быть уничтожены с помощью экономичного режима стирки, а, если попадают в кишечник человека, вызывают колит и другие проблемы с желудком.

Исследователи предположили, что бактерии попадают на одежду во время режима полоскания, когда вода проходит через емкости для порошка. В то же время ученые так и не узнали, каким образом микробы изначально попали в стиральную машину.

На основании своих выводов исследователи попросили медиков не стирать на экономичном режиме. Этот совет касается и тех, у кого дома есть люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.