Стирка на экорежиме оказалась опасной для здоровья
Как сообщило издание MedicalXpress, ученые провели исследование после того, как сотрудники одной из больниц Бонна пожаловались на продолжительную эпидемию в медицинском учреждении. Обычно больницы используют специальные стиральные машины, которые позволяют дезинфицировать белье, но в этой стояла самая обычная.
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Выяснилось, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях стиральной машины скопилось множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии. Эти бактерии не могут быть уничтожены с помощью экономичного режима стирки, а, если попадают в кишечник человека, вызывают колит и другие проблемы с желудком.
Исследователи предположили, что бактерии попадают на одежду во время режима полоскания, когда вода проходит через емкости для порошка. В то же время ученые так и не узнали, каким образом микробы изначально попали в стиральную машину.
На основании своих выводов исследователи попросили медиков не стирать на экономичном режиме. Этот совет касается и тех, у кого дома есть люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.