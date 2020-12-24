facebook_pixel
    24 декабря 2020, 17:09

    Стилист призвал носить зимой шапки

    Алена Макаренко

    Шапки зимой не вредят волосам, напротив, головные приборы спасают их. Об этом рассказал топ-стилист Игорь Калмыков, сообщил сайт NEWS.ru.
    Стилист призвал носить зимой шапки

    Носить шапку обязательно, особенно если на улице ниже −7 градусов.

    «Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идем на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы», — призвал специалист.

    Кроме того, топ-стилист напомнил про высокую эффективность народных рецептов по уходу за волосами. Однако важно понимать, как и при каких условиях пользоваться разными масками. А для этого необходим совет профессионала — парикмахера или специалиста-трихолога.

    Калмыков работает с певцом Владом Соколовским, актрисой Серафимой Низовской и другими звездами.

    Ранее сервис доставки еды Delivery Club запустил предновогодний социальный проект «Уютный коллаб». Волонтеры купят у бабушек вязаные вещи, чтобы помочь пожилым людям перед праздником.

    Трихолог перечислил главные причины раннего появления седины. Часто это обусловлено генетическими факторами. Но бывает и так, что процесс говорит о проблемах со здоровьем