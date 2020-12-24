Стилист призвал носить зимой шапки

Носить шапку обязательно, особенно если на улице ниже −7 градусов.

«Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идем на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы», — призвал специалист.

Кроме того, топ-стилист напомнил про высокую эффективность народных рецептов по уходу за волосами. Однако важно понимать, как и при каких условиях пользоваться разными масками. А для этого необходим совет профессионала — парикмахера или специалиста-трихолога.

Калмыков работает с певцом Владом Соколовским, актрисой Серафимой Низовской и другими звездами.

Ранее сервис доставки еды Delivery Club запустил предновогодний социальный проект «Уютный коллаб». Волонтеры купят у бабушек вязаные вещи, чтобы помочь пожилым людям перед праздником.

Трихолог перечислил главные причины раннего появления седины. Часто это обусловлено генетическими факторами. Но бывает и так, что процесс говорит о проблемах со здоровьем