Статью Bild о тупике в переговорах с Германией по «Спутнику V» назвали дезинформацией

Информация о тупике в переговорах о поставках российской вакцины «Спутник V» в Германию не соответствует действительности. Новость опроверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), комментарий появился в Telegram-канале вакцины.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину „Спутник V“, с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — говорится в сообщении.

Против российской вакцины идет активная и «хорошо профинансированная» кампания, чтобы дискредитировать препарат, заявили в РФПИ. История фармацевтической индустрии знает многочисленные факты использования СМИ для атаки на конкурентов.

Переговоры с немецкой стороной продолжаются, говорится в сообщении. Вакцину «Спутник V» могут поставить в Германию в июне и «не в ущерб поставкам в другие страны».

«„Спутник V“ демонстрирует полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки», — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild написала, что переговоры по вакцине «Спутник V» зашли в тупик. Причина крылась в том, Россия якобы не в состоянии обеспечить нужное количество препарата в необходимый Германии срок — в июне или июле 2021 года. Собеседники издания говорили, что поставки должны были идти за счет сокращения партий, отправляющихся в Индию. Однако вскоре там резко обострилась ситуации с коронавирусом.

«Спутник V» уже получил одобрение в 64 странах мира.