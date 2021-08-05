Старый план по борьбе с пандемией обнаружили в Великобритании

План по борьбе с пандемией коронавируса, утерянный 16 лет назад, обнаружили в Великобритании. В документе написана подробная стратегия по борьбе с пандемией. Об этом сообщил портал «Аргументы недели».

«Одна из создательниц документа сообщила, что понятия не имеет, куда в те времена исчез данный план. Подчеркивается, что в нем присутствовали рекомендации по введению режима самоизоляции, мер, ограничивающих передвижение людей», — передало Ura.ru.

Экс-научный советник британского правительства Дэвид Кинг отметил, что документ был утерян много лет назад. Специалист отметил, что благодаря указанным данным, можно было спасти много жизней.

Вспышку нового вируса зафиксировали в Китае в 2019-м году. За три месяца болезнь распространилась в более 160 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией 11 марта.

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