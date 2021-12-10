Россиянам перечислили ускоряющие старение организма продукты

Канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание приводят к старению организма и сокращению жизни. Самой полезной для человека является средиземноморская диета. При этом дольше всех живут люди с чуть избыточном весом.

Об этом в разговоре с Ura.ru рассказали доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач геронтолог, гериатр Юрий Конев и врач-диетолог кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова.

По словам Конева, считается, что жирная пища, красное мясо не так полезны для организма, как средиземноморская диета — много овощей, растительного масла и немного красного вина.

«Для того, чтобы минимизировать весь вред, нужно меньше есть. С возрастом у людей падает потребность в калоражах, но вот наши привычки в еде остаются. И это все приводит к лишнему весу. А он неблагоприятно сказывается на работе многих органов», — объяснил гериатр.

Лишний вес, по словам Конева, влияет на суставы человека, сосудистое русло увеличивается в размерах, что негативно сказывается на сердце и так далее. При этом врач отметил, что вредит и чрезмерная худоба.

«Здесь должна быть золотая середина. По международным исследованиям, дольше всех живут люди чуть-чуть с избыточном весом, но еще не достигшие первой стадии ожирения», — отметил Конев.

Врач напомнил, что ранее считалось, что жирные продукты с высоким уровнем содержания холестерина вредны и создают предпосылки для преждевременного старения. Но три года назад, как отметил Конев, «Food Industry Association» объявила, что холестерин, который поступает извне, не вреден, он нужен для построения мембран в организме. Врач уточнил, что обезжиренные же продукты вредны, в том числе и для процесса старания.

На старение также оказывают влияние жареные продукты, добавила Русакова. По ее словам, канцерогенные продукты, в которых много свободных радикалов, как например в обработанном мясе и колбасах, могут увеличивать старение организма. Чтобы поддержать здоровье, по словам Русаковой, жарку нужно исключить из метода готовки. По словам диетолога, готовить еду желательно на пару или в духовке, а также использовать в рационе больше витаминов и минералов.

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