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    19 марта 2021, 15:33

    Станцию скорой помощи построили в микрорайоне Нового Уренгоя

    Полина Петрова

    Станцию скорой помощи построили в микрорайоне Нового Уренгоя — поселке Коротчаево. Объект был возведен за три месяца благодаря модульно-гибридной технологии, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Станцию скорой помощи построили в микрорайоне Нового Уренгоя

    «Это здание площадью 290 квадратных метров — подстанция скорой медицинской помощи. Она оснащена помещениями для персонала и гаражом на два автомобиля», — отметил представитель компании-подрядчика Евгений Вергай.

    Специалисты установили в гараже автоматические ворота с учетом северной зимы. Тепловая завеса сохранит оптимальную температуру в автомобильном боксе. Станцию собрали из 13 готовых модулей. Такой объект просто перепрофилировать и перемещать.