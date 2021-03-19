Станцию скорой помощи построили в микрорайоне Нового Уренгоя — поселке Коротчаево. Объект был возведен за три месяца благодаря модульно-гибридной технологии, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

«Это здание площадью 290 квадратных метров — подстанция скорой медицинской помощи. Она оснащена помещениями для персонала и гаражом на два автомобиля», — отметил представитель компании-подрядчика Евгений Вергай.

Специалисты установили в гараже автоматические ворота с учетом северной зимы. Тепловая завеса сохранит оптимальную температуру в автомобильном боксе. Станцию собрали из 13 готовых модулей. Такой объект просто перепрофилировать и перемещать.