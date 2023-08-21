Здоровье 21 августа 2023, 12:24 Стало известно, в каком состоянии находится заболевший сибирской язвой под Воронежем Депздрав: заболевшего сибирской язвой в Воронеже госпитализировали РИА «Новости»

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Санитарные врачи выявили в Воронежской области случай заболевания сибирской язвой. Житель региона подхватил особо опасную инфекцию во время разделки туши больного животного. В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области ТАСС сообщили, что пострадавшего доставили в больницу.

«Пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП № 8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

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Представитель депздрава добавил, что в регионе есть лекарства и достаточное число инфекционных коек для пациентов с данным диагнозом.

Очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе Воронежской области, власти региона ввели на территории района режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября. Там действует запрет на ввоз, вывоз и убой восприимчивых к инфекции животных. В Белгородской области также усилили ветеринарный контроль.

Ранее четверо заболевших сибирской язвой пациентов самовольно ушли из медицинского учреждения в Кызыле. Один из зараженных рассказал, что заболел после того, как съел конину.