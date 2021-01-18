Стало известно, в каких регионах живут россияне с самой крепкой психикой

По результатам исследования, в России не имеют душевных проблем 68,6% мужчин и 60% женщин. Самые благополучные в этом плане представители сильного пола живут в Республике Тыва (88,8%), Еврейской автономной области (87,5%) и Калмыкии (86,8%). Меньше всего психологически здоровых мужчин в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Тамбовской области.

Самое большое число довольных своим внутренним состоянием гражданок РФ живет в Республике Тыва, в целом их 85,3%. Кроме этого, высоки показатели в Якутии (81,7%) и Ингушетии (80,6%). Минимальный процент психологически здоровых женщин в Тамбовской области, Хакасии и Новгородской области.