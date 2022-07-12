Стало известно, сколько соли можно употреблять в день

Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как потребление соли сказывается на здоровье человека. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Oxford Academic.

В эксперименте приняли участие более полумиллиона человек среднего возраста. Выяснилось, что люди, употреблявшие много соли, имели на 28% выше шансы скончатся до 75 лет в сравнении с теми людьми, которые не ели соль в принципе. Женщины возрастом до 50 лет, которые добавляли соль в еду, теряли в среднем полтора года своей жизни, а мужчины — 2,2 года.

По словам ученых, соль негативно сказывается на давлении и повышает риск возникновения сердечного приступа или инсульта. В сутки стоит употреблять не более шести граммов этого вещества, что составляет одну чайную ложку.

Всего исследование проводили на протяжении девяти лет. Риск смерти уменьшался у тех людей, которые ели большое количество фруктов и овощей. Такие продукты имеют в своем составе калий.