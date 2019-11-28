Стало известно, сколько мужчинам и женщинам можно пить спиртного каждый день

Ограничение употребления чистого алкоголя сведет к минимуму вред для здоровья. Для мужчин и женщин нормы разные: первым можно до 24 граммов в день, вторым — всего 12.

К соответствующим выводам пришли немецкие ученые, мнение которых опубликовал журнал Focus.

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Эквивалентом женского суточного максимума служит 0,3 литра пива. Его можно заменить бокалом вина. Мужской максимум — 0,6 литра пенного напитка или два бокала вина.

Чтобы сохранить здоровье, врачи советуют отказаться от употребления спиртного полностью. Присутствие алкоголя в организме препятствует усвоению витаминов и питательных веществ. Специалисты обратили внимание, что из-за этого повышается риск развития опасных заболеваний, в том числе и онкологических.

Медики рекомендовали сделать хотя бы два дня в неделю исключительно «трезвыми» — не употреблять никакое спиртное.

Согреться в мороз алкоголь, не раз напоминали врачи, тоже не поможет. В холодное время года лучше всего пить горячий чай и включить в рацион каши.