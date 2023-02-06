Здоровье 06 февраля 2023, 17:39 Стало известно, сколько калорий сжигается во время уборки кухни Уборка кухни сжигает больше калорий, чем занятия танцами freepik

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Поддержать физическую форму в норме и сжечь лишние калории можно благодаря уборке кухни. К такому выводу пришли аналитики британской компании Homeaglow, сообщил сайт Daily Mail.

По данным экспертов, во время уборки кухни человек сжигает около 276 калорий, тогда как во время танцевальных занятий сжигается всего 219 калорий. Как сообщило РИА ФАН, также дополнительные 327 калорий можно сжечь при уборке спальни и ванной комнаты.

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Специалисты утверждают, что рутинные и не особо приятные домашние дела можно сделать полезными для здоровья. Так, обыкновенную уборку можно сочетать с физическими упражнениями, тем самым совмещая сразу несколько дел одновременно. Например, при очистке стекол для сжигания лишних калорий можно выполнять приседания, задерживая положение тела.

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