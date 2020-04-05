Стало известно, сколько длиться эффект от популярных диет
Как указано в их докладе, опубликованном на портале The BMJ, вывод был сделан на основании 121 научного исследования с участием почти 22 тысяч пациентов. Их попросили придерживаться 14 популярных диет (Аткинса, Орниша, «Зона», средиземноморская, DASH-диета и др.).
Сами диеты разделили на группы — сбалансированные, низкоуглеводные и с низким содержанием жиров. Исследования показали их влияние на кровяное давление, концентрацию липопротеинов высокой и низкой плотности, на C-реактивный белок плазмы крови и другие параметры, отвечающие за обмен веществ, работу сердца и сосудов.
Оказалось, что через год диеты теряют всякую эффективность, вес не снижается, при этом не было и благоприятного влияния на работу органов (за исключением средиземноморской диеты).
Ранее сообщалось, что мужчина, ставший известным благодаря мему «Нормально», похудел почти на 100 килограммов, теперь практически неузнаваем.