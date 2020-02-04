Стало известно, сколько денег выделили на закупку медтехники для борьбы с коронавирусом в России

По словам Краевого, пока не удалось выявить штамм коронавируса у зараженных пациентов, которые находятся на территории России. Это тормозит создание вакцины. Работы в этом направлении уже ведутся, однако сложно говорить о каких-то результатах.

«Упор (ведется — прим. „Звезды“.) на борьбу с осложнениями, которые и являются причиной смерти», — сказал глава ведомства.