Стало известно, сколько часов нужно спать россиянам для хорошего самочувствия

Для того, чтобы высыпаться и чувствовать себя хорошо, жителям России нужно спать около 7-8 часов. Это стало известно благодаря опросу, проведенному Rambler, передало РИА «Новости».

О необходимости спать по 7-8 часов заявили 60% опрошенных. При этом 12% человек высыпаются, если спят по 9-10 часов. 18% необходимо всего лишь 5-6 часов для полноценного сна и только 3% человек заявили о необходимости спать по 3-4 часа. При этом почти половина россиян, 45%, пожаловались на регулярное недосыпание.

Чтобы побороть бессонницу, многие люди занимают себя просмотром видеороликов и прослушиванием музыки. Часть опрошенных принимает снотворное и практикует медитации.

28% человек перед сном открывают окна в спальне для проветривания. 12% планируют грядущий день, каждый четвертый занимается чтением книг, а каждый десятый, чтобы уснуть, пьет травяной чай, принимает ванну или применяет другие способы для расслабления, передало ИА НСН.