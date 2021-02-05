Стало известно, при каком смертельном недуге возникает вздутие живота

Помимо чрезмерного употребления продуктов, провоцирующего повышенное газообразование, вздутие нередко становится признаком рака кишечника. Ученые объяснили, что речь идет об асците. Это состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Этот процесс сопровождает развитие онкологического заболевания, сообщило ИА НСН.

Также причинами вздутия часто становится гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь и запор.

Ранее диетолог Ольга Бурлакова развеяла миф об опасности глютена для здоровья человека. Врач рассказала, что глютен — особый белок растительного происхождения. Он содержится в таких злаках, как пшеница, овес, ячмень и других. Кроме того, глютен добавляют в некоторые продукты для придания более твердой текстуры.

Эксперт уточнила, что глютен представляет настоящую опасность только для людей с его непереносимостью. Они страдают патологическим нарушением работы кишечника. Именно для таких людей и создавались продукты с пометкой «без глютена».