Стало известно, при каких заболеваниях стоит есть арбузы с осторожностью

Людям с диабетом следует есть арбузы с осторожностью и небольшими порциями. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«Можно употреблять до 500 граммов в день — это два куска арбуза. Чаще всего мы употребляем гораздо больше, но если это разово, то абсолютно ничего страшного нет», — объяснила она.

Врач также посоветовала контролировать употребление арбузов людям, у которых проблемы с почками, сердцем, сосудами и органами ЖКТ. Не стоит забывать, что арбуз обладает сильным мочегонным действием. Бережная уточнила, что если арбуз хорошего качества, без структурных изменений, без добавок, то он безопасен и его можно есть детям с трех лет.

Ранее эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что расхожее мнение о том, что арбуз может утолять голод, потому что богат клетчаткой, на самом деле является мифом. По словам врача, растительных волокон мало для полноценного насыщения.