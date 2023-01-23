23 января 2023, 12:11
Стало известно, при каких заболеваниях нельзя злоупотреблять мандаринами
Врач Татьяна Залетова: людям с сахарным диабетом не стоит есть много мандаринов
В мандаринах содержится много полезных витаминов, которые необходимы организму человека в зимний период. Однако людям с рядом определенных заболеваний противопоказано переедать этими фруктами, рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, суточная норма потребления мандаринов составляет 500 грамм. Если же съесть больше этой нормы, у человека могут проявиться различные аллергические реакции на переизбыток витамина С.
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Отмечается, что чрезмерное употребление мандаринов противопоказано людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также особую осторожность следует соблюдать при нарушениях в работе почек.
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