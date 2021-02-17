Стало известно, при каких условиях получится предотвратить третью волну коронавируса в РФ

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижается. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения заявила о грядущей третей волне. Рост числа заболеваний ожидается ближе к осени, сообщил сайт «Ридус».

Какими бы неутешительными ни были прогнозы, у России есть все шансы избежать очередной волны заболеваний.

«Если у нас будет по-прежнему 60% вакцинированных от гриппа и 70% — от SARS-CoV-2, этиологического агента COVID-19, то я полагаю, что нам третьей волны особо ожидать не стоит. Сейчас на четыре с плюсом вакцинация идет. Трудно оценивать темпы вакцинации по всей стране, но, думаю, как раз на эти цифры — 70% вакцинированных от SARS-CoV-2 и 60% от гриппа — выйдем примерно к началу осени», — заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор Дальневосточного федерального университета вирусолог Михаил Щелканов.

При несоблюдении данных условий, риск возникновения очередной волны все же велик.

«При этом надо иметь в виду, что нам хотелось бы в конце лета 2021 года столь же эффективно и массово провести [вакцинацию] не только против SARS-CoV-2, но и против гриппа, как это произошло, скажем, осенью 2020 года, когда более 60% населения против гриппа вакцинировали. И, как мы видим, гриппа в этом году практически нет», — отметил специалист

Но спрогнозировать поведение вируса сейчас наверняка почти не представляется возможным. Влияние на ситуацию могут оказать различные факторы, в том числе действия противников прививок.