Здоровье 06 декабря 2022, 15:07 Стало известно, при каких болезнях противопоказано есть мандарины Диетолог Елена Соломатина: не стоит есть мандарины при гастрите

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Новогодние праздники не обходятся без их главного атрибута — мандаринов. Однако при наличии определенных заболеваний эти фрукты есть не рекомендуется, сообщила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, мандарины противопоказаны людям с такими заболеваниями, как гастрит и панкреатит. При переедании фрукта даже у здорового человека может появиться аллергическая реакция. В день рекомендуется есть не более трех мандарин.

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Отмечается, что фрукт также обладает и массой полезных свойств. Так, большое содержание витамина С в продукте положительно влияет на работу иммунной системы.

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