    05 февраля 2020, 05:31

    Стало известно, при каких болезнях помогает диета

    Александра Ломейко

    Благодаря правильному питанию человеческий организм нормально работает. Ему не нужно тратить силы на утилизацию вредных продуктов. При грамотно составленном рационе многих проблем со здоровьем можно избежать.
    Стало известно, при каких болезнях помогает диета

    Использование питания для лечения и предупреждения обострений хронических болезней называют диетотерапией, рассказала сайту газеты «Аргументы и факты» врач-эндокринолог высшей категории, заведующая эндокринологическим отделением «Мединцентра» Елена Губкина.

    «Любая диета должна быть сбалансирована по количеству и соотношению питательных и биологически важных веществ», — заметила она.

    Вредные и жирные продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снижается эластичность сосудов, а из-за этого уже скачет артериальное давление. Чтобы защитить себя от подобных негативных последствий, нужно правильно питаться.

    Из-за регулярного потребления канцерогенов и вредных избыточных жиров образуются бляшки и растет холестерин. Однако даже в запущенном случае острые проявления патологии снижаются за несколько недель, если скорректировать рацион.

    Сбалансированная пища благотворно сказывается и на состоянии пищеварительного тракта, помогает при уже имеющихся заболеваниях. От фастфуда нужно отказаться тем, кому диагностирована язва. В этом случае и при раздражении слизистой желудка нельзя есть жареное и консерванты. Иначе болезнь будет протекать с осложнениями.

    Диета поможет сгладить и повышенный метеоризм. Нужно только прислушаться к организму и понять, на что именно он плохо реагирует.

    В любом случае подход при диетотерапии должен быть индивидуальным, с учетом основных и сопутствующих заболеваний, пола и возраста человека. Специалисты также обращают внимание на комплекцию и образ жизни пациента.

    «Для многих заболеваний, таких как подагра, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, существуют специально разработанные лечебные диеты, которые назначает врач», — заключила Губкина.