Здоровье 07 февраля 2023, 18:18 Стало известно, почему вредно варить рис в пакетиках

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Рис в пакетиках варить удобно, но такой способ приготовления лишает продукт всех полезных витаминов и микроэлементов. Об этом сообщил Infox.ru.

Помимо того, что сам рис лишен всякой пользы, еще и пакет, в котором он варится, также может выделять вредные вещества. Здоровым людям без проблем с ЖКТ рекомендуют употреблять в пищу бурый рис.

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Как добавило РИА ФАН, он предупреждает развитие рака толстой кишки, а также еще ряд заболеваний. Однако стоит помнить, что варить его гораздо дольше чем белый. Более того, в процессе его не нужно мешать, а изначально нужно налить побольше воды.

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