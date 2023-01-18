Здоровье 18 января 2023, 14:46 Стало известно, почему в выходные дни нельзя высыпаться впрок Сомнолог Татьяна Сурненкова: восполнять недосып необходимо постепенно

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Из-за регулярных недосыпов у человека могут появиться тревожные состояния и хроническая усталость. Не стоит пытаться выспаться впрок в выходные дни, рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Сурненкова в беседе с Life.

По словам специалиста, чрезмерный сон на выходных не способен восполнить функции регуляции обмена веществ. Лучше всего восполнять недостаток сна постепенно.

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Как сообщил сайт kp.ru, в будние и в выходные дни время отхода ко сну должно быть одинаковым.

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