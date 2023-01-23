Здоровье 23 января 2023, 17:10 Стало известно, почему у человека появляется потребность в заедании стресса Психолог Елена Богатова: заедание является психологической реакцией человека на стресс freepik

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Некоторые люди замечают за собой потребность вкусно поесть при возникновении разного рода стрессовых ситуаций. О причинах такой реакции на беспокойства рассказала психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова «Спорт-Экспрессу».

По словам специалиста, заедание является быстрой реакцией организма человека на возникновение стресса, оно помогает справиться с возникшими негативными эмоциями. Как сообщил сайт kp.ru, чем вкуснее пища, тем будет легче побороть негатив. Когда тревожные мысли не покидают на протяжении долгого времени, тогда еда становится своего рода «спасителем» для человека.

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Чтобы избежать заеданий во время испытывания негативных эмоций, психолог посоветовала развивать свой эмоциональный интеллект.

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