Здоровье 09 февраля 2023, 13:04 Стало известно, почему не стоит закусывать алкоголь сладким Врач Ольга Чиркова: сладости вызовут тяжелое похмелье

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Многие любят закусывать алкогольные напитки вкусными сладостями. Однако в виде такой закуски продукты с содержанием сахара способствуют набору лишнего веса и приводят к тяжелому похмелью, рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, спиртные напитки воздействуют на выработку инсулина, из-за чего каждая конфета уйдет в лишние килограммы. Также закусывание сладостями может спровоцировать более долгое и тяжелое похмелье.

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Кроме того, врач не советует после плотного приема пищи съедать фрукты — это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Чиркова отметила, что лучше всего фрукты употреблять натощак или же использовать в качестве перекусов.

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