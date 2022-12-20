Здоровье 20 декабря 2022, 15:27 Стало известно, почему людям после инфаркта необходимо следить за кишечным биомом

Читать 360tv в

Российские ученые выяснили, что употребление кисломолочных продуктов с содержанием пробиотиков помогает человеку восстановиться после перенесенного инфаркта. Об этом сообщила RT со ссылкой на журнал Microorganisms.

Отмечается, что благодаря проведенному на крысах исследованию было установлено, что нормализация состояния кишечного биома благоприятно влияет на сердце и ускоряет процессы выздоровления после инфаркта.

Реклама

Эксперимент длился на протяжении 15 дней, он поддержан грантом Российского научного фонда.

Реклама