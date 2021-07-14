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    14 июля 2021, 14:10

    Стало известно, почему детям удается легче перенести ковид

    Оксана Лавнюженко

    Особенности организма у детей помогают переносить коронавирусную инфекцию легче, чем взрослым. Об этом рассказала главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина, написал Ura.ru.

    Стало известно, почему детям удается легче перенести ковид

    По ее словам, в иммунной системе детей снижена выработка активных веществ и плотность рецепторов, к которым идет присоединение вируса. Дети легче переносят коронавирус также из-за меньшего количества хронических заболеваний.

    Врач считает, что болезни сердца, которые есть у взрослых, ухудшают переносимость инфекции. В то время как у самых маленьких нет изношенности сердечно-сосудистой системы.

    Еще один врач педиатр Татьяна Чаленко рассказала, что дети реже подвержены инфицированию из-за низкого уровня рецепторов, через которые проникает ковид.

    «Входные ворота возбудителя — это эпителий (слой клеток — прим. URA.RU) верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы циркулирующего во внеклеточном пространстве фермента II типа. И чем младше ребенок, тем меньше у него этих рецепторов», — объяснила педиатр.