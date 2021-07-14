Стало известно, почему детям удается легче перенести ковид

Особенности организма у детей помогают переносить коронавирусную инфекцию легче, чем взрослым. Об этом рассказала главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина, написал Ura.ru.

По ее словам, в иммунной системе детей снижена выработка активных веществ и плотность рецепторов, к которым идет присоединение вируса. Дети легче переносят коронавирус также из-за меньшего количества хронических заболеваний.

Врач считает, что болезни сердца, которые есть у взрослых, ухудшают переносимость инфекции. В то время как у самых маленьких нет изношенности сердечно-сосудистой системы.

Еще один врач педиатр Татьяна Чаленко рассказала, что дети реже подвержены инфицированию из-за низкого уровня рецепторов, через которые проникает ковид.

«Входные ворота возбудителя — это эпителий (слой клеток — прим. URA.RU) верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы циркулирующего во внеклеточном пространстве фермента II типа. И чем младше ребенок, тем меньше у него этих рецепторов», — объяснила педиатр.