Здоровье 22 марта 2023, 14:35 Стало известно, почему детям разрешили мочить манту Профессор Бабак: здравоохранение перешло на новую систему диагностики туберкулеза

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Профессор кафедры фтизиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак проуометнировал слова главного фтизиатра Москвы Елены Богородской о том, что сейчас детям разрешается мочить манту. Об этом написал «Ридус».

Как отметил профессор, здравоохранение перешло на новую систему диагностики туберкулеза. Специалисты начали применять особый тест — диаскинтест.

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«Это более хороший тест в отношении туберкулеза, и вот его можно мочить. Это наша отечественная система. Она оказалась чувствительнее, чем любой другой тест, в 10-15 раз», — сказал Бабак.

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Ранее столичный департамент здравоохранения озвучил статистику, согласно которой количество заболевших туберкулезом детей в Москве снизилось в 16 раз за последние 10 лет.