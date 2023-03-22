22 марта 2023, 14:35
Стало известно, почему детям разрешили мочить манту
Профессор Бабак: здравоохранение перешло на новую систему диагностики туберкулеза
Профессор кафедры фтизиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак проуометнировал слова главного фтизиатра Москвы Елены Богородской о том, что сейчас детям разрешается мочить манту. Об этом написал «Ридус».
Как отметил профессор, здравоохранение перешло на новую систему диагностики туберкулеза. Специалисты начали применять особый тест — диаскинтест.
Реклама
«Это более хороший тест в отношении туберкулеза, и вот его можно мочить. Это наша отечественная система. Она оказалась чувствительнее, чем любой другой тест, в 10-15 раз», — сказал Бабак.
Реклама
Ранее столичный департамент здравоохранения озвучил статистику, согласно которой количество заболевших туберкулезом детей в Москве снизилось в 16 раз за последние 10 лет.
Дети
Болезни
Реклама
Реклама