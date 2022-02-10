Стало известно, почему человек может начать испытывать зависимость от интернета

Как правило зависимость от интернета возникает из-за довольно серьезных проблем. Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Анастасия Сальникова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, с чем может быть связано такое состояние.

По ее словам, интернет способен вызывать зависимость, если у человека присутствует социофобия, депрессия или повышенная тревожность. А возникают такие отклонения зачастую из-за проблем в отношениях с партнером, родителями, коллективом и любым другим значимым окружением.

«Дело в том, что человек, страдающий зависимостью, имеет искаженное мышление и не может эффективно закрывать свои потребности в любви, заботе, признании, отдыхе, безопасности и саморазвитии», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что таким образом человек с проблемами сбегает от реальности. В интернете он испытывает ощущение насыщенности жизни.

Чтобы избавиться от интернет-зависимости, врач посоветовала принять тот факт, что проблема существует. Она подчеркнула также, что зависимым стоит узнать как можно больше информации о своей проблеме, чтобы быть более осведомленными.