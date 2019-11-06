  • Стало известно, перед какой операцией необходимо получить у психиатра справку

    06 ноября 2019, 12:36

    Артур Блянихов

    Главный внештатный специалист Минздрава Наталья Мантурова рассказала порталу News.ru, перед какой пластической операцией необходимо пройти обследование у психиатра и получить соответствующую справку.

    По данным издания, в советские времена все желающие сделать пластику должны были перед операцией посетить психиатра и получить от него справку о том, что у них нет психологических проблем относительно необъективного неприятия своей внешности.

    «В настоящее время подобную процедуру необходимо проходить лишь при выполнении оперативных вмешательств, выполняемых для перемены пола», — пояснила Мантурова.