Стало известно, перед какой операцией необходимо получить у психиатра справку

По данным издания, в советские времена все желающие сделать пластику должны были перед операцией посетить психиатра и получить от него справку о том, что у них нет психологических проблем относительно необъективного неприятия своей внешности.

«В настоящее время подобную процедуру необходимо проходить лишь при выполнении оперативных вмешательств, выполняемых для перемены пола», — пояснила Мантурова.