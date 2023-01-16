Здоровье 16 января 2023, 18:53 Стало известно об опасности использования массажных кресел Встроенные в массажные кресла механизмы могут спровоцировать грыжи

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Массажные кресла очень часто можно встретить в торгово-развлекательных центрах и в аэропортах. Об опасности использования данных кресел рассказал врач-остеопат Владимир Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, встроенные в кресла механизмы не чувствует тела и могут навредить спине. Также из-за их использования могут появляться межпозвонковые грыжи.

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Животов отметил, что массажные процедуры лучше всего проводить вручную при помощи профессионального врача.

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