Здоровье 16 января 2023, 16:02 Стало известно об идеальной продолжительности сна для пенсионеров Пожилым людям рекомендуется спать восемь часов Unsplash

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Всем известно о важности качественного сна, который поддерживает здоровье организма и благоприятно влияет на работу всех его функций. О том, какая продолжительность сна должна быть у пожилых людей, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, сон продолжительностью в семь-восемь часов является самым оптимальным и благоприятным для здоровья пожилых людей. Именно за это время происходит полное восстановление сил организма.

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Также очень важно и качество сна, для этого в вечернее время нужно правильно к нему готовиться. Так, лучше всего наладить режим сна и пытаться засыпать примерно в одно и то же время. Кроме того, не стоит на ночь пить чай и употреблять тяжелую пищу.

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