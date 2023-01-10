Здоровье 10 января 2023, 11:21 Стало известно о вреде регулярного употребления крем-супов Питательная ценность овощей в крем-супах снижается из-за подогрева freepik

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Регулярное употребление крем-супов не приносит пользы организму человека из-за технологии приготовления. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Рыкалова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, перетертые овощи, которые используются для приготовления кремообразного супа, не способны принести столько же пользы, как если бы их употребили в свежем виде. Питательная ценность продуктов снижается из-за подогревания. Также пюреобразное состояние таких супов не позволяет эффективно работать зубочелюстному аппарату.

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Однако такая пища прекрасно подойдет людям с проблемами желудочно-кишечного тракта — суп быстро усваивается организмом и не несет большой нагрузки на пищеварительные органы. Врач добавила, что при приготовлении крем-супов лучше выбирать отварные овощи и мясо на нежирных сливках.

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