Здоровье 11 января 2023, 17:24 Стало известно о вреде меда для малышей до года Мед является основной причиной развития ботулизма у малышей

Читать 360tv в

Любимый многими мед противопоказано давать детям до года из-за содержания в нем ботулотоксина. Об этом сообщил сайт smotrim.ru.

По данным сайта utro.ru, содержащийся в меде ботулотоксин способен вызвать у малышей развитие тяжелой болезни – ботулизма. Именно этот продукт является одной из самых распространенных причин появления этого недуга.

Реклама

Отмечается, что вредное вещество блокирует функции нервной системы и может привести к мышечному параличу.

Реклама