Стало известно о вреде бань и саун

Дерматолог Галина Кудряшева рассказала, что не всегда бани идут на пользу, особенно если речь идет о банях общего пользования. О том, какой вред могут нанести организму такие процедуры, сообщило «Радио 1».

Посетители общественных бань, саун и бассейнов подвержены риску заражения грибком, вирусом папилломы человека и контагиозным моллюском. Также в таких местах активно размножается бытовой сифилис, рассказала «Национальная служба новостей».

Перед тем, как начать водные процедуры, врач советует соблюдать правила гигиены. Во-первых, в бане можно использовать только свои тапочки и другие личные принадлежности. Садиться на лавки голым телом не рекомендуется, для этого есть полотенце. С помощью хлоргексидина или любого другого антисептика можно обработать стопы.

Врач добавила, что в таких местах крайне важна личная гигиена. После бассейна лучше всего умыться с мылом, имеющим противогрибковый и противобактериальный эффект. Если на коже имеются ранки или царапины, то идти в баню или сауну не стоит вовсе.