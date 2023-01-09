Здоровье 09 января 2023, 22:58 Стало известно о внешних проявлениях на лице при переизбытке холестерина Желтые круги под глазами говорят о повышенном холестерине в крови

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Высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать у человека различные сердечно-сосудистые заболевания. Этот недуг сопровождается появлением на лице желтых кругов под глазами, сообщил сайт LIVE24.RU.

По данным РИА ФАН, человеку стоит насторожиться при появлении внешних признаков на лице, зачастую это может указать на проблемы с повышением холестерина.

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Отмечается, что при появлении желтых кругов под глазами необходимо обратиться за помощью к врачу.

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