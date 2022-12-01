Здоровье 01 декабря 2022, 23:58 Стало известно о способах заработка на биохакинге Биохакинг стал новой удачной нишей для предпринимателей

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В современном мире большое количество людей обеспокоены собственным здоровьем. На этом фоне особенно популярным стал биохакинг. «Ридус» рассказал, как заработать на этом тренде.

Биохакинг — направление в науке и медецине, нацеленное на улучшение собственного самочувствия и продление жизни. БАДы являются одним из способов биохакинга. Производство подобных препаратов может стать отличным стартом для начинающих предпринимателей. Однако важно учитывать этический момент — БАДы действительно должны помогать.

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Кроме того, гаджеты и мобильные приложения для контроля за здоровьем также являются основой биохакинга. Предпринимателям имеет смысл развиваться в данном направлении.

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