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    09 января 2021, 17:32

    Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Грачевского

    Анатолий Минкин

    Попавший в больницу с коронавирусной инфекцией руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский чувствует себя лучше. Об этом рассказал РИА «Новости» его друг — актер Владимир Долинский.
    Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Грачевского

    Он подчеркнул, что можно сказать о стабилизации его состояния.

    «Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, его состояние стабилизировалась. Он под наблюдением хороших врачей», — отметил Долинский.

    Коронавирус у Бориса Грачевского выявили в конце декабря. Через несколько дней его состояние ухудшилось и его забрали в 52-ю больницу Москвы. Врачи сразу отправили его в реанимацию для оказания помощи.

    В беседе с сайтом kp.ru знакомые руководителя «Ералаша» заявили, что поражение легких составило 75%. Ситуация осложнилась тем, что к основной болезни присоединилась бактериальная инфекция. Но к аппарату ИВЛ его не подключили.

    Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что он находится в сознании. Она пояснила, что врачи сейчас добиваются стабилизации его состояния, для этого перевели в палату интенсивной терапии.