Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Грачевского

Он подчеркнул, что можно сказать о стабилизации его состояния.

«Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, его состояние стабилизировалась. Он под наблюдением хороших врачей», — отметил Долинский.

Коронавирус у Бориса Грачевского выявили в конце декабря. Через несколько дней его состояние ухудшилось и его забрали в 52-ю больницу Москвы. Врачи сразу отправили его в реанимацию для оказания помощи.

В беседе с сайтом kp.ru знакомые руководителя «Ералаша» заявили, что поражение легких составило 75%. Ситуация осложнилась тем, что к основной болезни присоединилась бактериальная инфекция. Но к аппарату ИВЛ его не подключили.

Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что он находится в сознании. Она пояснила, что врачи сейчас добиваются стабилизации его состояния, для этого перевели в палату интенсивной терапии.